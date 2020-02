Solvay verwacht dit jaar geen winstgroei, of in het slechtste geval een daling van de operationele winst met 3 procent. De chemiereus gaat er dan wel vanuit dat Boeing, een belangrijke klant, de productie van z'n 737 MAX dit tegen de zomer heropstart. En dat de impact van het coronavirus beperkt blijft tot de verlengde fabriekssluiting rond het Chinese nieuwjaar. Het jaar is in ieder geval slecht begonnen.