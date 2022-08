De PMI-indexen in de grote Europese economieën laten een krimp van de industrie voorspellen. Het is al 10 jaar geleden dat de orders zo fel afnamen, de lockdownmaanden buiten beschouwing gelaten. En het blijft niet bij een Europees probleem, want ook in China staat de industriële barometer op onweer. Het voordeel is wel dat de inflatiedruk nu wat kan afnemen. Zo is de olieprijs vandaag fors lager gedoken.