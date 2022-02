Sony koopt voor 3,6 miljard dollar de spelproducent Bungie, bekend van spellen als "Destiny" en "Halo". Het is een tegenoffensief, want nog geen twee weken geleden deed Microsoft een monsterbod van 70 miljard dollar op spelletjesmaker Activison Blizzard. Ironisch genoeg was Bungie ooit in handen van Microsoft, in het jaar 2000 toen de softwarereus een topgame nodig had om z'n Xbox spelconsole te lanceren. Dat spel werd "Halo", maar 7 jaar later deed Microsoft Bungie opnieuw van de hand. Nu gaat Sony er dus mee aan de haal.