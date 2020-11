De Turnhoutse siliconengroep Soudal doet de grootste overname in z'n bestaan. Het neemt in Dubai, in de Arabische Emiraten, sectorgenoot Al Muqarram over. Soudal legt er 50 miljoen voor op tafel. Een stevig bedrag voor een familiebedrijf met een omzet van 30 miljoen. Maar Soudal koopt zich vooral een toegangspoort tot het Midden-Oosten. Een gigantische bouwmarkt.