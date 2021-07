Soudal is gestart met de bouw van een nieuwe fabriek in thuisbasis Turnhout. Daardoor moet de productiecapaciteit er verdubbelen, want de vraag naar afdichtingskitten en lijmen is momenteel enorm. De uitbreiding levert wel maar 50 extra jobs op, want het gaat om een volautomatische fabriek, volledig volgens het principe van Industrie 4.0.