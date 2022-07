Terwijl de Tour de France sportief een verrassende wending neemt, gebeurde dat meer in de luwte ook op zakelijk vlak. Soudal-topman Dirk Coorevits heeft er een sponsordeal getekend met de ploeg van Patrick Lefevere. De silliconenproducent keert Lotto de rug toe en wordt hoofdsponsor van The Wolfpack. Met grote Tour-ambities. Want daar valt internationale naambekendheid te rapen.f