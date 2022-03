Net zoals in ons land, wordt ook in Spanje zonnebloemolie een schaars goed. Spanje importeert jaarlijks 400.000 ton van het goedje uit Oekraïne. Net zoals bij ons beperken supermarkten er de verkoop per klant om hamstergedrag tegen te gaan, terwijl horeca-uitbaters, bakkers en voedingsbedrijven kreunen onder de sterk stijgende prijzen. De crisis biedt tegelijk een kans voor één van Spanje's top-exportproducten: olijfolie.