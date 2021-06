Spadel, de producent van Spa en Bru, richt z'n eigen durfkapitaalfonds op. Met "The Source, Ventures by Spadel", wil de waterproducent duurzame startups financieel en strategisch ondersteunen. Ze moeten wél aansluiting vinden bij het moederbedrijf. Online drankenleverancier Contaynor is het eerste project dat 'The Source' ondersteunt.