Het Verenigd Koninkrijk gaat het Chinese Huawei volledig uitsluiten van z'n 5G-netwerken. Nieuwe Huawei-apparatuur kan vanaf eind dit jaar niet meer en apparatuur die er al in zit moet er tegen 2027 uit. De Britten doen dat na druk van de Verenigde Staten en nadat Peking z'n nieuwe veiligheidswet doorvoerde in Hongkong. Volgens de Amerikaanse regering spioneert Huawei via zijn apparatuur voor de Chinese overheid. Al is hiervoor nog nooit bewijs geleverd.