Supermarktketen Colruyt gaat vanaf morgen "Clipeez" uitdelen aan z'n klanten. Dat zijn de afneembare handvatten die we u eerder al toonden, en die ontwikkeld zijn door speelgoedfabrikant Clics. De Clipeez zijn een uitslaand succes, waardoor de fabriek in Wuustwezel non-stop produceert. Clics gaat door op z'n élan en heeft ook nog een gelaatscherm ontwikkeld dat past op elke pet en afneembare handvatten waarmee je smetvrij klinken kan openen, of palen kan vastnemen op het opebaar vervoer.