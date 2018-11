Spencer haalt 2,5 miljoen op voor HR-app

De Antwerpse start-up Spencer haalt 2,5 miljoen euro op om zijn groei te versnellen. Het bedrijf wil niet alleen meer klanten aantrekken in eigen land, maar heeft ook ambities in 't buitenland. Spencer is een joint-venture van digitaal bureau November Five en telecomspeler Telenet. De start-up brengt een app op de markt die de personeelszaken en administratie van bedrijven stroomlijnt.