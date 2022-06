Stel : een gast in een hotelkamer of een student in een studentenkot laat een raam open terwijl de verwarming nog draait. Tegen dat soort energieverspilling heeft het Gentse Dyamand een oplossing. De spin-off van imec en de Universiteit Gent maakt daarvoor gebruik van slimme radiatorkranen en AI, artificiële intelligentie. Vanaf september komt het jonge bedrijf ermee op de markt.