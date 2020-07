In verschillende winkels van Brantano is vandaag gestaakt. Aanleiding was een mail aan de werknemers van FNG, de modegroep boven Brantano en nog andere ketens waaronder CKS en Claudia Sträter. In de mail zat een eindafrekening van hun loon voor dit jaar. Een vergissing volgens FNG. Maar het is duidelijk dat het bedrijf een faillissement voorbereidt.