Spoorwegtunnel door Alpen splijt Italiaanse regering

De Italianen zouden vandaag definitief beslissen. Gaan ze door met de spoorwegtunnel tussen Turijn en het Franse Lyon of niet? Pure geldverspilling volgens de Vijfsterrenbeweging, terwijl de andere regeringspartij, de Lega, net uitgesproken vóór is. Net als Europa. Het gevolg is een forse regeringscrisis.