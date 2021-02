In Beringen legt het Limburgse sporteventbedrijf Golazo de laatste hand aan een vaccinatiedorp in het oude mijngebouw. De organisator van ondermeer de Memorial Van Damme, de Antwerp 10 Miles en heel wat veldritten bouwt vier vaccinatiedorpen, ook het gigantische van Antwerpen. Een welkome pleister op de wonde voor een bedrijf uit de eventsector. Vorig jaar zag het zijn omzet met zowat 60 procent ineenzakken, al zullen velen in de sector veel zwartere sneeuw hebben gezien.