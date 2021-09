Sportoase gaat in Deurne z'n grootste multifunctioneel sportcomplex openen dat het al gebouwd heeft in ons land. Een gezondheidscomplex noemt Sportoase het, met een prijskaartje van een stevige 39 miljoen euro. Vanaf 3 oktober is het grote publiek welkom. Het complex mikt op 600.000 bezoekers per jaar. De pers mocht vanochtend al een kijkje nemen, samen met de Antwerpse burgemeester.