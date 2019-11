De Saoedische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco heeft z'n beursintroductie op gang geschoten. Het bedrijf -dat in handen is van de Saoedische koninklijke familie- pompt één tiende van alle ruwe olie ter wereld op. 't Is dan ook het meest winstgevende bedrijf ter wereld. Al wegen de lagere olieprijzen en de drone-aanvallen op olie-installaties dit jaar op de winst en omzet.