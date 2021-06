Onze overheidsschuld heeft vorig jaar zijn hoogste peil bereikt in 21 jaar. Het gevolg van de coronacrisis. Toch blijft onze schuld op korte termijn onder controle, zegt het Agentschap van de Schuld bij de voorstelling van z'n jaarverslag. Of dat ook op langere termijn het geval is, zal nog moeten blijken.