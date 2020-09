Ongeveer één op de vier Wibra-winkels in ons land is vandaag dicht gebleven door een staking. De bonden zijn de onzekerheid over de toekomst van de Belgische vestigingen beu. De Nederlandse discountketen vroeg eind juli bescherming tegen schuldeisers aan in België. Wibra heeft nu zelf een bod uitgebracht op een deel van de vestigingen, maar het blijft onduidelijk wat dat betekent voor het personeel.