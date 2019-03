Staking goed voelbaar in Nederlandstalig onderwijs

Voor het eerst in bijna 20 jaar was er vandaag een algemene staking in het onderwijs tegen de werkomstandigheden. Van de kleuterschool tot hogescholen en universiteiten. Een actie, niet gericht tegen de huidige, maar aan de toekomstige Vlaamse regering. Die moet niet nóg eens besparen, maar investéren in het onderwijs, vinden de leraren.