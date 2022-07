In Duitsland staakt nog tot morgenochtend het grondpersoneel van Lufthansa. Een waarschuwingsstaking van de grootste bediendenvakbond. Die eist een hogere loonsverhoging dan de luchtvaartmaatschappij tot nog toe op tafel heeft gelegd. Door de staking moest Lufthansa alleen al in Frankfurt en München meer dan duizend vluchten schrappen. En ook in andere Duitse luchthavens veel 'annuliert'-bordjes op het vertrekbord.