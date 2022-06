Stakende vrachtwagenchauffeurs in Zuid-Korea ontregelen de productie bij grote bedrijven als autoproducent Hyundai en staalconcern Posco. Ook in verschillende havens in het land hebben truckers het werk neergelegd. De chauffeurs eisen garanties van de regering dat het minimumloon voor truckers behouden blijft. De staking dreigt de export vanuit Zuid-Korea van onder meer halfgeleiders en auto's ernstig te verstoren.