De grootste zelf gecreeërde crisis in de gezondheidszorg ooit. Dat zijn de woorden van de procureur generaal Mike Hunter van de Amerikaanse staat Oklahoma bij de start van de rechtszaak tegen farmareus Johnson& Johnson. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd jarenlang een misleidende marketingcampagne gevoerd te hebben voor het gebruik van pijnstillers die zeer verslavende opiumderivaten bevatten. In 2017 zijn er in de VS naar schatting 47.600 mensen aan een overdosis gestorven.