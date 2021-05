De start-up Garvis wil bedrijven slimmer aan stockbeheer laten doen. En dat met behulp van artificiële intelligentie. Al te vaak passen bedrijven statistiek toe op hun verkoopcijfers uit het verleden. Maar in tijden van disruptie, zoals de coronapandemie, is die techniek waardeloos. Garvis is pas in september opgericht, maar op basis van kant-en-klare bouwblokken van de techreuzen Google en Amazon heeft het nu al werkende planningsoftware.