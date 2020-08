De jonge ondernemers van Just Russel kwamen in maart met wat hen een gat in de markt leek: gepersonaliseerd hondenvoer dat je online bestelt en aan huis geleverd krijgt. Op de zakken prijkt zelfs een foto van je hond die je zelf kan uploaden. Het idee lijkt aan te slaan: in nog geen vijf maanden heeft de start-up uit Sint-Martens-Latem naar eigen zeggen al duizend actieve klanten.