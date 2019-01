Start-up Loop trekt naar CES-technologiebeurs

De Vlaamse start-up Loop is geselecteerd voor de prestigieuze CES-technologiebeurs in Las Vegas. Loop maakt oordopjes die dankzij een innovatieve technologie het lawaai verminderen terwijl ze toch de geluidskwaliteit bewaren. Na een succesvolle lancering in België en Nederland, wil Loop nu de rest van de wereld veroveren.