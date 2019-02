"Starter van het Jaar" Festicup bekroond voor z'n duurzame bekers

Meer en meer jonge mensen beginnen met hun eigen bedrijf. Ruim één op de vijf starters in hoofdberoep is jonger dan 25. Dat blijkt uit onderzoek van Unizo. De ondernemersorganisatie heeft ook de "Starter van het Jaar" bekroond. De titel gaat naar Festicup. De start-up uit het Limburgse Zonhoven speelt handig in op de trend naar duurzaamheid.