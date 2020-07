In verschillende provincies in ons land is het bouwverlof vandaag begonnen. Maar steeds meer bouwbedrijven breken met die traditie. Om bijvoorbeeld de achterstand weg te werken die ze opliepen tijdens de lockdown, zoals de Limburgse fabrikant van gevelstenen Nelissen. Maar dat is niet de enige reden om het collectief verlof in vraag te stellen.