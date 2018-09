Steeds meer overgewicht op de werkvloer

Meer dan de helft van de Belgische werknemers is te zwaar - één op de vijf is zelfs obees. Dat blijkt uit een grootschalige studie van IDEWE, dat aan preventie en bescherming op het werk doet. Vooral in de transport en de bouw zijn de Belgen te zwaar. Volgens IDEWE moeten bedrijven meer doen om hun werknemers in beweging te krijgen.