Helan, dat vorig jaar is ontstaan uit de fusie van Partena en het Onafhankelijk Ziekenfonds, doet de zowat grootste overname ooit in de Vlaamse kinderopvang. Zijn kinderopvangpoot neemt de vzw Komma over. Zo krijgt die er in één klap elf kinderdagverblijven bij en voor het eerst ook een opleidings- en ondersteuningscentrum én locaties voor buitenschoolse opvang. En volgens Helan liggen er nog ongezien veel dossiers op zijn tafel van kinderdagverblijven die vragen om hen over te nemen.