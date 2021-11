Weekblad Trends bekroont op 12 januari de 37ste Manager van het Jaar. De opvolger van Soudal-topman Dirk Coorevits wordt gekozen uit een lijst van 5 finalisten. We kennen nu ook de derde naam op die lijst: Stefaan Gielens. Jurist en CEO van Aedifica. De beursgenoteerde ontwikkelaar van zorgvastgoed is actief in zeven Europese landen, enis al meer dan 540 sites rijk.