Stemming Brexit-deal May nakend

Vanavond vindt in het Britse parlement een stemming plaats over de brexit-deal van premier May. De kans dat ze bakzeil haalt, is groot. Volgens KBC-hoofdeconoom Jan Van Hove kan de Europese Unie maar beter van goede wil zijn als de Britten extra tijd zouden vragen. Zo kan er een deal uit de bus komen die ook goed is voor de Europese economie.