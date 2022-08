Het aantal webshops in ons land kent een stevige 13% groei, zo blijkt uit een onderzoek van sectorfederatie BeCommerce. Van de ruim 50.000 webwinkels in ons land is liefst 7 op de 10 Vlaams. Vooral de kmo's zijn in opmars, in steeds meer sectoren. Zij gaan de strijd aan met grote buitenlandse verkoopplatforms als Amazon en Bol.com. Wij trokken op onderzoek.