De Belgische economie veert weer op: in het eerste kwartaal is ze met 0.6 procent gegroeid. Da's veel sterker dan verwacht, analisten hadden een krimp of nulgroei voorspeld. Waarschijnlijk is de échte relance begonnen: nu de coronamaatregelen hun einde naderen, lijken de Belgen weer vertrouwen te krijgen in de toekomst.