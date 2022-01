De sterren staan gunstig voor een behoorlijke loonsverhoging in de eurozone dit jaar. De economen van ING ramen die stijging van de lonen op 3 tot 3,5 procent. Vandaag is nog eens bevestigd dat de inflatie in de eurozone in december naar 5 procent is geklommen. Die torenhoge inflatie gecombineerd met een krapte op de arbeidsmarkt drijft de lonen fors hoger, na een lange periode van stagnatie.