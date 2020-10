De problemen in de luchtvaartsector bedreigen ook Brussels Airlines. Het steunpakket van 460 miljoen voor de luchtvaartmaatschappij zal niet volstaan. Dat beweert transporteconoom Wouter Dewulf in een interview met Trends en onze nieuwsredactie. Zowat iedereen in de sector heeft de lengte en de diepte van de crisis onderschat, zegt ie. De luchtvaartmaatschappijen verbranden heel veel cash, en zullen daardoor niet allemaal overleven.