De bekende ondernemer Wouter Torfs wordt voorzitter welzijnsgroep CAW. Vorig jaar hielpen de CAW's ruim 111.000 personen verder. En het aantal mensen dat om hulp vraagt, stijgt, is te horen. Met hoeveel is nog niet bekend. De toename is grotendeels toe te schrijven aan de fel gestegen energieprijzen en de krapte op de woningmarkt.