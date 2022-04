Kandidaat-kopers hadden al te kampen met de stijgende vastgoedprijzen - vorig jaar met 7.5 procent. Nu worden de rentevoeten ook minder aantrekkelijk. Drie weken geleden nam de gemiddelde vaste rentevoet de kaap van 2 procent en inmiddels is dat bijna 2.6 procent. Dat is dus twee keer pech. En daar komt nog eens bovenop dat door de stijgende grondstofprijzen het verbouwen en energetisch renoveren van woningen duurder wordt, zegt de Confederatie Bouw. Terwijl energiezuinigheid nu belangrijker is dan ooit. Ook Hillewaere Vastgoed ziet deze bezorgdheid bij kandidaat-kopers.