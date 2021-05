Tesla topman Elon Musk haalt de toorn van de bitcoinbeleggers op de hals. Via Twitter liet hij weten dat een Tesla dan toch niet met bitcoin kan worden betaald. Hij vindt de cryptomunt te vervuilend in het zogenaamde 'minen' of ontginnen. Een vreemde bocht want Tesla kocht begin dit jaar voor anderhalf miljard dollar bitcoin aan. Maar er is een strategische reden om de bitcoin (voorlopig) te bannen.