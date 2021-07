Op z'n 100ste verjaardag zal "Le Grand Hôtel" aan onze Noordzeekust herrijzen als "The Grand". De stad Nieuwpoort heeft groen licht gegeven voor de grondige make-over van het belle époque-gebouw. Volgens ontwikkelaar VDD Project Development loopt het nu al storm voor de 70 appartementen in "The Grand". Er zouden zich al meer 1.000 kandidaat-kopers gemeld hebben.