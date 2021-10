De stormloop op vastgoed houdt aan. Ook in het afgelopen derde kwartaal. De verkoop in ons land ligt dit jaar al één vijfde hoger dan in 2020. Opvallend is ook dat bouwgronden fors in trek zijn. Heel wat mensen willen investeren in energiezuinige nieuwbouw. Tegelijk worden er ook nog altijd meer appartementen en meer woonhuizen verkocht. Ondanks de stijgende prijzen.