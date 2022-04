Vanuit Kallo in de Antwerpse haven is via de Schelde een opvallend transport onderweg: een ponton met daarop een betonnen constructie van 42 meter lang en 23 meter breed. Het is een onderdeel van de stormvloed-kering voor de haven van Nieuwpoort. Die waterkering moet Nieuwpoort en de omliggende regio beschermen tegen de stijgende zeespiegel en zware stormvloeden. Een project van bijna 60 miljoen euro.