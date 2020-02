Zo'n 150 mensen vooral van mensenrechten- en armoedeorganisaties en vakbonden hebben actie gevoerd voor het kabinet van Minister van Pensioenen Bacquelaine. Ze willen dat hij de huidige controle op de Inkomensgarantie voor ouderen, kortweg IGO, stopzet. Een IGO is een uitkering die de meest kwetsbare mensen krijgen omdat hun pensioen te klein is. Om na te gaan of ze wel degelijk in ons land hun hoofdverblijfplaats hebben, worden sinds de zomer postbodes ingeschakeld.