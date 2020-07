De leiders van de 27 EU-lidstaten zijn vandaag bijeengekomen in Brussel op een echte, fysieke, EU-top. Ze onderhandelen op het scherp van de snee over een economisch herstelfonds voor de coronacrisis, en over de Europese meerjarenbegroting. In totaal gaat het om liefst 1800 miljard euro die moet verdeeld worden.