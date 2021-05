De coronacrisis heeft niet alleen op e-commerce een turbo gezet. Ook fintech kreeg een duw in de rug. Denk aan online verzekeringen of apps die je bank- en beleggingsadvies geven. De concurrentiestrijd met de banken neemt toe, want steeds meer banken lanceren digitale dochters. Dat concludeert IT-consultant Capgemini in z'n jaarlijkse World FinTech Report. Maar fintechbedrijven staan voor de belangrijke uitdaging om duurzame financiering te vinden.