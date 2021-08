Ruim één op de drie banen die de afgelopen tien jaar in België zijn gecreëerd, zijn banen in de maatschappelijke sector, het onderwijs of de gezondheidszorg. In de industrie en financiële sector zijn er dan weer banen verloren gegaan. Dat blijkt uit een studie van ING. De verschuiving remt de productiviteitsgroei af. En maakt ook de pensioenen moeilijker betaalbaar.