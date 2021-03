"België is ziek". Zo besluit Randstad op basis van een vergelijkend Europees onderzoek. Ruim 1 op de 4 Belgen tussen de 20 en 65 jaar is niét aan het werk. Een belangrijk deel daarvan zijn zieken en invaliden. Die groep is de laatste 10 jaar met bijna de helft gegroeid in ons land. Dat is véél sterker dan in de rest van Europa. Onze aanpak faalt, zo luidt het verdict.