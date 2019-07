Het is niet altijd makkelijk om de juiste balans te vinden tussen werk en gezin. Zeker tijdens de lange zomervakantie is dat een uitdaging. Flexibele werkuren en thuiswerk kunnen een uitweg zijn, maar nog altijd laten maar weinig bedrijven dat toe. Nochtans verlangt de helft van de werknemers dergelijke flexibiliteit in hun job. Dat blijkt uit een studie van uitzendbureau Tempo Team.