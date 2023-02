Het nationaal olympisch comité BOIC schakelt de expertise van mediabedrijf Studio 100 in voor z'n campagne rond de zomerspelen van 2024 in Parijs. Studio 100 transformeerde de afgelopen decennia van een puur productiehuis naar ook een licentiebeheerder, onder meer voor producten zoals K3-kinderkleding of Bumbaworst. Die know-how wil het bedrijf nu meer en meer gaan inzetten voor andere partijen, zoals nu dus ook onze Belgische atleten.