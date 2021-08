Studio 100 kan een van zijn winstmotoren weer opstarten. In zijn Pop-Up Theater in Puurs vindt vanavond voor het eerst in bijna anderhalf jaar weer een musicalvoorstelling plaats: Daens. Dat betekent weer werk voor 200 werknemers voor en achter de scène. De heropstart gaat gepaard met zo'n half miljoen extra kosten. Om alles coronaproof te maken en om liefst 450.000 tickets van vorig jaar om te boeken.